БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет создана единая информационная база о шехидах и членах их семей

Как сообщает в пятницу Trend, на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) на обсуждение был вынесен законопроект о внесении изменения в закон "Об увековечивании памяти шехидов и льготах семьям шехидов".

Согласно изменению, в электронной информационной системе структуры, которая будет определена соответствующим органом исполнительной власти, предлагается создать реестр лиц со статусом шехида, а также реестр членов их семей.

Данное изменение направлено на создание единой информационной базы по шехидам и членам их семей, а также на автоматизацию сбора, хранения и поиска соответствующей информации.

Также это позволит в дальнейшем отказаться при оформлении соответствующих документов от бумажных носителей, устанавливать в режиме реального времени статус и т.д.

После обсуждений законопроект был принят в последнем, третьем чтении.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)