В сегодняшней дезинфекции в Баку было задействовано 40 единиц спецтехники (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - В работах по дезинфекции улиц, проспектов и дорог Баку, проведенных 24 апреля, было задействовано 40 единиц спецтехники и две тысячи сотрудников коммунальных служб, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу Исполнительной власти столицы.
Это четвертая по счету дезинфекция в столице в нынешнем году и 22-я - с начала пандемии.
В то же время сотрудники Департамента жилищно-коммунального хозяйства Баку в соответствии с графиком провели дезинфекцию подъездов жилых зданий, спортивных сооружений, площадок для мусорных контейнеров.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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