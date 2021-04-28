Завершилась конференция «Химия и химическая инженерия в интересах устойчивого развития» (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Завершилась конференция «Химия и химическая инженерия в интересах устойчивого развития», организованная Бакинской высшей школой нефти (БВШН) в рамках II Международных научных конференций студентов и юных исследователей, посвященных 98-летию со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Программа конференции включала следующие секции: «Экологические проблемы и биотехнология», «Нефтегазовые и нефтехимические процессы», «Перспективные материалы и полимеры», «Возобновляемые источники энергии».

131 тезис был представлен на конференцию студентами и молодыми исследователями из местных и зарубежных учебных заведений, включая Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, Азербайджанский государственный экономический университет, Бакинский государственный университет, Азербайджанский университет архитектуры и строительства, Гянджинский государственный университет, Нахчыванский государственный университет, Азербайджано-французский университет, Институт нефтехимических процессов НАНА, Институт молекулярной биологии и биотехнологии НАНА, Институт полимерных материалов НАНА, Институт катализа и неорганической химии НАНА и другие вузы.

На конференции были представлены интересные новаторские презентации и постеры.

Следует отметить, что уже второй год подряд Научные конференции студентов и юных исследователей проводятся как на международном уровне, так и в режиме онлайн.