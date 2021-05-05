В Баку восстанавливают легендарный "Луна-парк" - Trend TV

БАКУ /Trend/ - В Баку восстанавливают легендарный "Луна-парк", сообщает в среду Trend.

Этот парк, расположенный на проспекте 8 Ноября в Хатаинском районе Баку, долгое время находился в запущенном состоянии. В настоящее время на его территории ведутся работы по восстановлению и благоустройству.

Парк был разбит в 1875 году на территории, которая в то время называлась "Черным городом". Почва для него была доставлена из южных регионов республики, а воду для поливки посаженных в нем деревьев и кустарников привозили специальные танкеры из Астрахани.

В 1922 году эта территория получила статус парка. Первоначально он назывался "Парк Луначарского", а позже был переименован в Парк культуры и отдыха имени Низами.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)