Завтра в Баку будет до 19 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, пасмурная погода, ночью и утром есть вероятность кратковременных дождей, порывистый северо-западный ветер сменится южным, передает в среду Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 10-12, днем - 16-19, в Баку ночью - 10-12, днем - 17-19 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 763 миллиметра ртутного столба, относительная влажность ночью - 70-80, днем - 50-55 процентов.

Завтра в ряде районов Азербайджана прогнозируются грозовые дожди, местами ливни, град, в высокогорье - снег, на остальной территории страны ожидается погода без осадков, умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-13, днем - 17-22, в горах ночью - 1-6, днем - 10-15 градусов тепла.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)