В Баку прошли похороны народного поэта Фикрета Годжи (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Пятого мая в Баку прошли похороны народного поэта Азербайджана Фикрета Годжи, сообщает в среду Trend.

Церемония прошла на первой Аллее почетного захоронения, и на ней присутствовали представители министерства культуры, руководство Союза писателей, деятели культуры, члены семьи поэта.

Отметим, что народный поэт Азербайджана, кавалер орденов "Шараф", "Шохрат" и "Истиглал" Фикрет Годжа родился 25 августа 1935 года в селе Котанарх Агдашского района. В 1964 году окончил Литературный институт имени Максима Горького в Москве.

Его произведения публиковались с 1956 года. Он работал в Азербайджанском комитете по телевидению и радиовещанию, газете «Молодежь Азербайджана», журнале «Азербайджан». Был ответственным секретарем по международным связям Союза писателей Азербайджана, с 1987 года - главным редактором журнала "Гобустан". С 1998 года являлся первым секретарем Союза писателей Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)