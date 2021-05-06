Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана проводит брифинг (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана проводит шестого мая брифинг для представителей СМИ, сообщает в четверг Trend.

На брифинге первый заместитель министра здравоохранения Теймур Мусаев, заведующая департаментом по профилактике и контролю заболеваний Объединения по управлению территориальными медицинскими объединениями (TƏBİB) Ягут Гараева информируют общественность о требованиях карантинного режима и последней ситуации в Азербайджане в связи с пандемией коронавируса.

Накануне в Азербайджане было выявлено 1 080 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровели 2 074 человека.

Общее количество введенных доз вакцины в стране составило 1 566 106.

987 962 человека получили первую дозу вакцины, 578 144 - вторую.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)