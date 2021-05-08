Соревнования Кубка мира в Баку организованы на высоком уровне – грузинская гимнастка

БАКУ /Trend/ - Кубок мира по художественной гимнастике в Баку организован на высоком уровне, сказала Trend грузинская гимнастка Кетеван Арболишвили.

"На Кубке мира в Баку у меня основная задача выступить хорошо. Конечно, пандемия коронавируса внесла свои коррективы и в проведение спортивных соревнований. Большинство турниров в мире проходят без зрителей. Признаюсь, мне немного сложно выступать в зале, где нет зрителей - никто не аплодирует, не подбадривает, ты не ощущаешь поддержку. Перед Кубком мира в Баку я была на соревнованиях в Болгарии, так что привыкаю к новым правилам. Стараюсь, несмотря ни на что, показать хороший результат", - сказала она.

"Работа организационного комитета соревнований в Баку - отточенная, все прекрасно знают свое дело, выполняют работу безукоризненно. Участвую в соревнованиях в Азербайджане уже в пятый раз, раньше приезжала сюда, еще будучи юниоркой. Мне здесь все нравится", - добавила Арболишвили.

В субботу в Национальной арене гимнастики в Баку проходит второй день соревнований Кубка мира по художественной гимнастике. В индивидуальной программе грации демонстрируют упражнения с булавами и лентой. Также состоится квалификация команд в групповых упражнениях, которые представят программу с тремя обручами и двумя парами булав. По итогам квалификации определятся финалисты.

Кубок мира по художественной гимнастике, который проходит в столице Азербайджана 7–9 мая, носит квалификационный характер на Олимпийские игры в Токио. В Кубке мира в Баку принимают участие около 170 гимнасток из 35 стран. Азербайджан на соревнованиях в индивидуальной программе представляют Зохра Агамирова и Арзу Джалилова. В групповых упражнениях за нашу страну в составе команды выступают Ляман Алимурадова, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан, Марьям Сафарова и Дарья Сорокина.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в стране карантинными мерами, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без участия зрителей.

(Автор:Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)