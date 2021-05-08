В Азербайджане временно приостанавливается прием в I классы школ

БАКУ /Trend/ - Работа электронного портала по приему в первые классы общеобразовательных школ временно приостанавливается на период праздников, сообщили в субботу Trend в министерстве образования Азербайджана.

Согласно информации, работа портала приостанавливается на период с 18:00 восьмого мая по 09:00 16 мая.

Отметим, что с 27 апреля в Азербайджане стартовал процесс приема детей в первые классы общеобразовательных школ. Прием осуществляется посредством электронного портала www.mektebeqebul.edu.az.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)