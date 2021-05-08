Министерство энергетики провело акцию по посадке деревьев по случаю 98-летия со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 8 мая Министерство энергетики провело на территории Гобустанской гибридной электростанции акцию по посадке деревьев, посвященную 98-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

В акции, направленной на привлечение общественного внимания и повышение осведомленности в области охраны окружающей среды, озеленения, приняли участие сотрудники аппарата министерства и подведомственных структур. В рамках акции по посадке деревьев на выделенной территории возле Гобустанской гибридной электростанции были посажены деревья и благоустроена прилегающая территория.

Напомним, что в соответствии с распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 2 февраля 2021 года чистая окружающая среда и страна зеленого роста определены как один из национальных приоритетов социально-экономического развития нашей страны.

Отметим, что расположенный на территории озеленения Гобустанский экспериментальный полигон и учебный центр является одним из первых в мире гибридных проектов «зеленой энергии», сочетающих в себе солнечные, ветровые и биоэнергетические компоненты. Центр был сдан в эксплуатацию в 2011 году при участии Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. В центре, построенном на 38 гектарах, установлены ветровые, солнечные и биоэнергетические электростанции мощностью 2,7 МВт, 3 МВт и 1 МВт, соответственно (общей мощностью 6,7 МВт).