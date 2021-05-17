Уголовное дело по факту гибели азербайджанских пограничников будет расследовать Следственное управление Генпрокуратуры

БАКУ /Trend/ - Расследование уголовного дела по факту гибели азербайджанских пограничников поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры, сообщила в понедельник в ответ на запрос Trend глава пресс-службы надзорного ведомства Гюнай Салимзаде.

Она отметила, что по указанию руководства Генпрокуратуры следствие по уголовному делу в связи с гибелью сотрудников Государственной пограничной службы (ГПС) и контрабандой наркотических веществ поручено Следственному управлению надзорного ведомства.

Напомним, что 15 мая, около 16:00, трое неизвестных нарушили государственную границу Азербайджана вблизи села Гендере Ярдымлинского района в зоне службы пограничной заставы "Гёйтепе" погранвойск ГПС. Нарушители, не подчинившись законным требованиям пограничников, открыли по ним огонь. В результате старший лейтенант Самир Эльмар оглу Эйвазов и младший сержант Фарид Эльчин оглу Алимов получили ранения. Военнослужащие незамедлительно были доставлены в медицинское учреждение, но спасти их жизни не удалось.

По факту Военная прокуратура возбудила уголовное дело по ст. 120.2.1, 206.3.2, 234.4.1, 234.4.3, 318.1 и другим статьям УК Азербайджана.

В ходе осмотра места происшествия были найдены и изъяты ввезенные на территорию Азербайджана 3 840 граммов марихуаны, 95 граммов метамфетамина, 17 715 таблеток прегабалина, гильзы от огнестрельного оружия и другие вещественные доказательства.

Осуществляются интенсивные следственные и оперативно-разыскные меры по установлению и привлечению к следствию других участников преступления.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)