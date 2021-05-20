БАКУ /Trend/ - С завтрашнего дня электропоезда Баку – Сумгайыт будут курсировать по новому графику.

Об этом в четверг сообщили Trend в ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

Согласно информации, новый график будет применен с 21 мая в направлении Баку – Пиршаги – Сумгайыт и Баку – Хырдалан – Сумгайыт.

Отмечается, что число поездов было сохранено, однако были внесены изменения в связи со временем отправки некоторых рейсов.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)