В Азербайджане назвали число граждан, которым была назначена инвалидность
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в январе - апреле 2021 года инвалидность была назначена почти 10 тысячам граждан, сообщает в среду Trend со ссылкой на Госслужбу медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве труда и социальной защиты населения.
Из них 3 178 лицам инвалидность назначена впервые, а остальным - повторно.
После этого указанным гражданам в электронном порядке были назначены соответствующие социальные выплаты.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
Лента новостей
Цифровизация бизнес-сектора Азербайджана поспособствует расширению сегмента продуктов по киберстрахованию
Современный Образовательный Комплекс имени Гейдара Алиева объявляет о специальной скидочной компании (ВИДЕО)
Консорциум по экспорту инноваций Азербайджана планирует расширить сотрудничество с тюркоязычными странами
Восстановление консульства США в Иерусалиме призвано улучшить связи с Палестиной - пресс-секретарь Белого дома
Глава МИД Азербайджана встретился с представителями Австрийско-азербайджанской торговой палаты (ФОТО)
Сообщение об обстреле азербайджанскими пограничниками территории Армении не соответствует действительности - ГПС
Известные спортсмены призвали наших соотечественников присоединиться к благотворительному марафону YAŞAT (ФОТО)
Первая тюркская цифровая медиа-платформа также будет предоставлять миру информацию о Карабахе – Real TV (ВИДЕО)
Первая единая медиаплатформа тюркоязычных стран - расширенный видеорепортаж с церемонии презентации проекта «Тюркский мир»
Президент Ильхам Алиев: В настоящее время связи между Азербайджаном и Ираном находятся, возможно, на самом высоком уровне за всю историю нашего сотрудничества
Удивительная история о том, как Таир Салахов благословил и поженил Муслима Магомаева и Тамару Синявскую (ФОТО)