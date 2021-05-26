В Азербайджане назвали число граждан, которым была назначена инвалидность

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в январе - апреле 2021 года инвалидность была назначена почти 10 тысячам граждан, сообщает в среду Trend со ссылкой на Госслужбу медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве труда и социальной защиты населения.

Из них 3 178 лицам инвалидность назначена впервые, а остальным - повторно.

После этого указанным гражданам в электронном порядке были назначены соответствующие социальные выплаты.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)