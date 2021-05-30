Зарубежные блогеры посетили Агдамскую мечеть (ФОТО)

АГДАМ /Trend/ - Начался визит зарубежных блогеров в освобожденный город Агдам.

Как сообщает Карабахское бюро Trend, в рамках визита 12 блогеров побывали в Агдамской мечети.

Они также ознакомились с руинами в центре разрушенного города и запечатлели на пленку этот ужасающий пейзаж.