С сегодняшнего дня в Азербайджане смягчается карантинный режим - ПОЛНЫЙ СПИСОК

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня в Азербайджане смягчается карантинный режим, передает Trend.

В их числе следующие:

– отменяется требование о ношении средств индивидуальной защиты дыхательных путей (медицинская или тканевая маска, респиратор и др.) в общественных местах на открытом воздухе;

– возобновляется деятельность Бакинского метрополитена;

– возобновляются междугородние и межрайонные пассажироперевозки наземным и воздушным транспортом на территории страны.

С 00:00 10 июня открываются места религиозного поклонения при условии их заполнения не более чем на 50 процентов и нахождения в одном помещении не более 50 человек.

Также возобновляется деятельность нижеприведенных сфер бизнеса и обслуживания:

– крупных торговых центров, за исключением находящихся там детских, других развлекательных центров и кинотеатров;

– спортивных и оздоровительных объектов (без требования носить индивидуальные средства защиты дыхательных путей);

– пляжей, бассейнов на их территориях, водных аттракционов и мест проведения спортивных игр.

За исключением лиц в возрасте до 18 лет, спортивные залы и оздоровительные объекты смогут посещать только лица, имеющие COVID-паспорт (документ о вакцинации) или обладающие иммунитетом к COVID-19 (заболевшие и излечившиеся от коронавируса).

С первого июля 2021 года не менее 80 процентов работников ряда сфер, в том числе услуг, для которых определено требование о наличии COVID-паспорта или свидетельства об иммунитете к COVID-19, должны иметь такой паспорт или сертификат.

Соблюдение требований, установленных решениями Кабинета министров Азербайджана, а также другими государственными органами (структурами) по борьбе с коронавирусной инфекцией, в сферах бизнеса и обслуживания является обязательным.

Также разрешается присутствие ограниченного числа зрителей на четырех матчах чемпионата Европы по футболу в Баку.

За нарушение требований настоящего постановления физические, юридические и должностные лица несут ответственность в соответствии с Кодексом об административных проступках и Уголовным кодексом Азербайджана.

Постановление вступает в силу с 06:00 31 мая 2021 года.