В Азербайджане приостановлено вещание Lider TV
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане приостановлено вещание Lider TV.
Как сообщает Trend, решение об этом было объявлено на заседании Национального совета по телевидению и радио, прошедшем 24 мая.
Согласно решению, учитывая, что банкротство ООО Lider TV и Radio-Azərbaycan подтверждено вступившим в законную силу постановлением суда, принято решение о прекращении действия лицензии №169, выданной 19 января 2018 года Национальным советом по телевидению и радио ООО на общенациональное телерадиовещание.
Таки образом, теле- и радиовещание Lider TV и Radio-Azərbaycan было приостановлено с 00:00 первого июня 2021 года.
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