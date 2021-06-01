A-Qroup поздравила детей, ставших жертвами теракта (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 1 июня – международный день защиты детей и прежде всего тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации.

Все мы помним трагические события октября 2020 года: в результате террористического акта в городе Гяндже пострадало множество людей, а четверо детей, в одночасье стали сиротами. С первого дня трагедии страховая компания A-Qroup взяла на себя все медицинские расходы этих детей до их совершеннолетия и на протяжении последних 7 месяцев постоянно поддерживает с ними связь.

Ко дню защиты детей представители страховой компании A-Qroup встретились с Нилай, Хадиджей, Севиль и Гусейном, подготовив для них множество подарков.

Хочется пожелать каждому ребенку счастья и здоровья. Ведь детство – это самое лучшее время, и оно, конечно, должно быть счастливым. Пусть каждый ребенок будет под защитой своих родителей и государства. Наши дети должны чувствовать себя защищенными и счастливыми.