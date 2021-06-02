В Азербайджане названы правила пропуска в мечети

БАКУ /Trend/ - Управление мусульман Кавказа (УМК) объявило правила, которых следует придерживаться в мечетях и других местах поклонения в соответствии с рекомендациями Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана в связи с пандемией COVID-19.

Как сообщает в среду Trend, в мечетях и других места поклонения должны быть термометры для измерения температуры тела прибывающих, дезинфицирующие растворы и запасные медицинские маски.

У прибывающих в мечети и другие места поклонения необходимо проверять температуру тела и наличие COVID-паспорта.

Кроме того, после каждого массового поклонения следует обеспечить дезинфекцию соответствующих мест и проветривание помещений.

Также необходимо строго контролировать обеспечение посетителей медицинскими масками и соответствие числа одновременно находящихся в помещении установленным правилам.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)