БАКУ /Trend/ - Найдены останки еще двух без вести пропавших азербайджанских военнослужащих, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу Республиканской военной прокуратуры.

В сообщении говорится, что в результате оперативно - следственных мероприятий установлены личности еще двух пропавших без вести военнослужащих ВС Азербайджана – рядового-сверсрочника Мустафаева Эльвина Фахраддин оглу и рядового Юсубова Орхана Аллахверди оглу.

Оперативно - следственные мероприятия по установлению местонахождения других пропавших без вести военнослужащих продолжаются, отметили в прокуратуре.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)