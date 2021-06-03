Найдены останки еще двух без вести пропавших азербайджанских военнослужащих
БАКУ /Trend/ - Найдены останки еще двух без вести пропавших азербайджанских военнослужащих, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу Республиканской военной прокуратуры.
В сообщении говорится, что в результате оперативно - следственных мероприятий установлены личности еще двух пропавших без вести военнослужащих ВС Азербайджана – рядового-сверсрочника Мустафаева Эльвина Фахраддин оглу и рядового Юсубова Орхана Аллахверди оглу.
Оперативно - следственные мероприятия по установлению местонахождения других пропавших без вести военнослужащих продолжаются, отметили в прокуратуре.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
Лента новостей
Представители Узбекистана и Малайзии договорились проводить совместные научно-исследовательские работы в области сельского хозяйства
Уголовное дело членов армянских вооруженных групп, совершивших провокационно-террористические и другие преступные действия в Азербайджане, передано в производство
Преступления армянских террористов, от которых стынет кровь – воспоминания бывших азербайджанских пленных (ВИДЕО)
Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Председателем КНР Си Цзиньпином (ОБНОВЛЕНО)
В Азербайджане к армянским преступникам относятся нормально, а они нас не щадили – находившийся в армянском плену Хабиб Кязымов
Агдамская мечеть, Худаферинский мост, караван-сарай в Шеки, мавзолеи Низами и Момине-Хатун… - и все это создано умелыми руками (ФОТО)
Генпрокурор Верховного суда Турции побывал на подвергшихся ракетному обстрелу территориях в Гяндже (ФОТО)
В Азербайджане подготовлена госпрограмма в целях упрощения импортно-экспортных операций местной продукции
Минобороны Азербайджана опубликовало обновленный список военнослужащих, ставших шехидами в Отечественной войне