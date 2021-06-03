Всё внимание McLaren сосредоточено на прекрасной трассе F1 в Баку - руководитель команды

БАКУ /Trend/ - Всё внимание команды McLaren после богатого на события уик-энда "Формулы 1" в Монако сосредоточено на прекрасной трассе в Баку.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал руководитель команды McLaren Андреас Зайдль.

По его словам, вся команда продолжает упорно готовиться как на базе, так и на гоночных трассах вместе с мотористами Mercedes HPP.

"Мы должны сохранять сосредоточенность и стараться в каждый конкретный уик-энд добиваться хороших результатов", - сказал Андреас Зайдль.

Он отметил важность высокого уровня надёжности техники, принятия правильных решений и полного раскрытия потенциала машины, что поможет команде продолжить острую борьбу с соперниками.

"Здорово вернуться в Баку, ведь в прошлом сезоне из-за пандемии эта гонка не проводилась. По сравнению с Монако у этой трассы совсем иные характеристики, и в предстоящий уик-энд нас ждут сложности другого плана", - сказал Андреас Зайдль.

Руководитель команды добавил, что конфигурация бакинской трассы отличается своей необычно протяженной для городского кольца прямой, а также многочисленными медленными поворотами, и всё это не только ставит перед командами непростые задачи, но и открывает определенные возможности.

"Необходимо найти правильный баланс, который является ключевым фактором, позволяющим добиться высоких скоростей. В целом характер городских трасс такой, что там нет права на ошибку. Мы готовы к старту и борьбе за очки в этот уик-энд", - заключил Андреас Зайдль.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @jafarov_zeyni