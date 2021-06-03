Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 50 988 человек, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 45 219, вторую – 5 769.
Общее количество использованных доз вакцины составило 2 418 082. Число граждан, привитых первой дозой вакцины, составляет 1 497 993, второй – 920 089.
Напомним, что процесс вакцинации начался в Азербайджане 18 января.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
Эмин Агаларов представил новую жизнь Каспийского побережья в Баку – грандиозный урбанистический и туристический комплекс (ФОТО)
Лента новостей
Азербайджан и BP будут сотрудничать по проекту солнечной энергетики в Зангилан-Джебраильской зоне (ФОТО)
Директор Экспертного совета Baku Network Гюльнара Мамедзаде и замгендиректора АМИ Trend Эмин Алиев примут участие в Каспийской конференции в Москве
Восстановленное Суговушанское водохранилище позволит орошать 96 тыс. гектаров земель (Эксклюзив) (ВИДЕО)
По инициативе председателя АМОР Лейлы Алиевой проведен цикл благотворительных акций по случаю Международного дня защиты детей (ФОТО)
Рамиз Азизбейли находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое – дочь народного артиста
Фонд культуры России и представительство Фонда Гейдара Алиева в РФ организовали праздничное мероприятие для детей (ФОТО)