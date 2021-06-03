БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 50 988 человек, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 45 219, вторую – 5 769.

Общее количество использованных доз вакцины составило 2 418 082. Число граждан, привитых первой дозой вакцины, составляет 1 497 993, второй – 920 089.

Напомним, что процесс вакцинации начался в Азербайджане 18 января.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)