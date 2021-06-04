Продлен срок ареста экс-главы ИВ Имишлинского района Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Продлен срок ареста экс-главы Исполнительной власти (ИВ) Имишлинского района Азербайджана Вильяма Гаджиева, сообщает в пятницу Trend.

В Сабаильском районном суде было рассмотрено представление следственного органа о продлении срока ареста Гаджиева. Согласно решению, принятому на заседании под председательством судьи Медины Багировой, срок ареста экс-главы ИВ продлен еще на три месяца.

Ранее сообщалось, что Вильям Гаджиев был привлечен к ответственности по соответствующим статьям УК Азербайджана в связи с фактами злоупотребления должностными полномочиями, растраты, неоднократного получения взяток и должностного подлога.