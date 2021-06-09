Азербайджан вышел в лидеры по вакцинации в СНГ
БАКУ/Trend/ - Азербайджан вышел в лидеры среди стран Содружества по вакцинации от коронавируса, передает Trend со ссылкой на mir24.tv.
Как отмечается, на данный момент прививку сделало больше 18 процентов населения.
«Первую дозу вакцины получили более полутора миллиона азербайджанцев, обе почти миллион. В республике зарегистрированы четыре вакцины – российский «Спутник V», китайская «КоронаВак», немецко-американская Pfizer и англо-шведский препарат AstraZeneca», - отмечают корреспонденты mir24.tv.
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