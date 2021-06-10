БАКУ /Trend/ - В Исмаиллинском районе Азербайджана проведены рейды в пунктах забоя скота и продажи мяса.

Как сообщили в четверг Trend в Агентстве продовольственной безопасности (АПБ) Азербайджана, в ходе проверок были выявлены случаи, когда продажа мяса осуществлялась в антисанитарных условиях, без ветеринарной экспертизы.

В связи с выявленными нарушениями приняты соответствующие меры на основании требований законодательства. Лицам, занятым забоем скота, были даны обязательные к выполнению указания осуществлять деятельность в соответствии с требованиями законодательства, проводить забой животных на централизованных и современных скотобойнях.

АПБ продолжает принимать последовательные меры по защите здоровья населения и обеспечению его безопасным питанием. Любые действия, направленные на нарушение прав потребителей, будут жестко пресекаться.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)