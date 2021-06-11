В этом году школу окончат более 84 тыс. выпускников - минобразования Азербайджана
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в 2020/2021 учебном году 131 227 учеников средних школ окончат девятые, а 84 069 учащихся - одиннадцатые классы. Среди выпускников девятых классов 70 824 юноши и 60 403 девушки; среди выпускников одиннадцатых классов 38 461 девушка и 45 608 юношей.
Как сообщили в пятницу Trend в министерстве образования, в 2020-2021 учебном году 106 580 детей окончили 6 110 подготовительных групп, действующих в средних школах по всей стране.
Ожидается, что в 2021/2022 учебном году в Азербайджане в первые классы пойдут 158 608 детей.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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