В этом году школу окончат более 84 тыс. выпускников - минобразования Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в 2020/2021 учебном году 131 227 учеников средних школ окончат девятые, а 84 069 учащихся - одиннадцатые классы. Среди выпускников девятых классов 70 824 юноши и 60 403 девушки; среди выпускников одиннадцатых классов 38 461 девушка и 45 608 юношей.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве образования, в 2020-2021 учебном году 106 580 детей окончили 6 110 подготовительных групп, действующих в средних школах по всей стране.

Ожидается, что в 2021/2022 учебном году в Азербайджане в первые классы пойдут 158 608 детей.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)