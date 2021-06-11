Группа ветеранов Отечественной войны Азербайджана обеспечена высокотехнологичными протезами (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Еще 33 ветерана Отечественной войны Азербайджана обеспечены протезами последнего поколения.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения, в рамках мер поддержки, осуществляемых ведомством в послевоенный период, начат процесс обеспечения еще 50 ветеранов протезами последнего поколения, и сегодня восемь из них были обеспечены высокотехнологичными протезами. Таким образом, из предусмотренных в рамках данного процесса 50 ветеранов 33 человека уже получили соответствующие средства реабилитации.

В настоящее время протезы, предоставляемые за счет государства, изготавливаются на основе стандартов самой передовой в мире системы Genium – системы для производства протезов с высокой степенью подвижности и функциональности. Человек, использующий эти программно-регулируемые протезы, может легко перемещаться с их помощью, выбрав нужный режим.

Помимо ветеранов с ампутированными нижними конечностями, ведутся работы по обеспечению протезами последнего поколения ветеранов с ампутированными верхними конечностями. Эта работа проводится в сотрудничестве с исландской компанией OSSUR, которая имеет передовой опыт в мире в области высокотехнологичного протезирования. Специалисты компании провели тренинги, был изучен последний мировой опыт в соответствующей области, также были сняты соответствующие замеры у 32 ветеранов войны.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)