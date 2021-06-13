На крыше Центра Гейдара Алиева продемонстрированы изображения участников Евро-2020

Общество 13 июня 2021 19:21 (UTC+04:00)
На крыше Центра Гейдара Алиева продемонстрированы изображения участников Евро-2020

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продолжаются различного рода мероприятия по продвижению чемпионата Европы по футболу Евро-2020.

Как сообщает Trend со ссылкой на АФФА, вечером 12 июня с помощью световой проекции на крыше Центра Гейдара Алиева были продемонстрированы изображения участников матчей группы А Евро-2020, проводимых на Бакинском олимпийском стадионе.

Напомним, что первый матч группы А чемпионата Европы по футболу был сыгран между сборными Уэльса и Швейцарии и завершился со счетом 1:1.

Следующая игра на Бакинском олимпийском стадионе состоится 16 июня: в 20:00 встретятся сборные Турции и Уэльса.

На крыше Центра Гейдара Алиева продемонстрированы изображения участников Евро-2020 - Gallery Image
На крыше Центра Гейдара Алиева продемонстрированы изображения участников Евро-2020 - Gallery Image
На крыше Центра Гейдара Алиева продемонстрированы изображения участников Евро-2020 - Gallery Image
На крыше Центра Гейдара Алиева продемонстрированы изображения участников Евро-2020 - Gallery Image
На крыше Центра Гейдара Алиева продемонстрированы изображения участников Евро-2020 - Gallery Thumbnail
На крыше Центра Гейдара Алиева продемонстрированы изображения участников Евро-2020 - Gallery Thumbnail
На крыше Центра Гейдара Алиева продемонстрированы изображения участников Евро-2020 - Gallery Thumbnail
На крыше Центра Гейдара Алиева продемонстрированы изображения участников Евро-2020 - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Госкомитет в Туркменистане приобретет запчасти
Госкомитет в Туркменистане приобретет запчасти
Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства Мингячевира объявило тендер
Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства Мингячевира объявило тендер
Казахстанская компания объявила тендер на покупку интеллектуальной станции
Казахстанская компания объявила тендер на покупку интеллектуальной станции
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Генсек ОБСЕ посетит Грузию Грузия 19:29
Сборная Англии стартовала на чемпионате Европы по футболу с победы над командой Хорватии Спорт 19:28
На крыше Центра Гейдара Алиева продемонстрированы изображения участников Евро-2020 Общество 19:21
ЕС приветствует возвращение Азербайджаном задержанных армян в обмен на карты минных полей – Верховный представитель Политика 18:57
В Саудовской Аравии посещать торговые центры смогут только вакцинированные от коронавируса Арабские страны 18:50
Завершилась поездка представителей иностранных дипмиссий в азербайджанский город Агдам Политика 18:09
Иностранные дипломаты ознакомились с проектами «Умное село» и «Умный город» в Агдаме (ФОТО) Общество 17:45
Иностранные дипломаты посетили в Агдаме место будущего Нагорного парка и крепость Шахбулаг (ФОТО) Общество 17:16
Село Ахмедлы Лачинского района (ВИДЕО) Общество 16:48
Город Агдам станет одним из крупнейших городов Азербайджана - спецпредставитель Президента Азербайджана Политика 16:21
Мины, заложенные на прежде оккупированных территориях Азербайджана, являются серьезным препятствием – Бренда Шаффер (Эксклюзив) Политика 16:15
Украинские компании заинтересованы участвовать в восстановлении освобожденных земель Азербайджана – посол (Эксклюзив) Политика 15:47
Представители зарубежного дипкорпуса ознакомились с вандализмом, совершенным армянами в Джума-мечети в Агдаме Политика 15:34
В Агдаме я обнаружил членов семей людей, бежавших от геноцида в Ходжалы – известный фотограф (Эксклюзив) (ВИДЕО) Политика 15:23
Победа Азербайджана – это победа всех исламских стран – Ашраф Адам (Эксклюзив) (ВИДЕО) Политика 15:12
В Агдаме идёт реконструкция, город не узнать - помощник Президента Политика 14:50
Иностранные дипломаты посетили разрушенный армянами комплекс «Имарет» в Агдаме (ФОТО) Политика 14:08
Число случаев заражения COVID-19 в мире достигло 175,7 млн В мире 14:07
Началась поездка представителей дипломатического корпуса в Агдам (ФОТО) Политика 13:29
При взрыве газа в Китае погибли 12 человек (Обновлено) Другие страны 13:19
Состоялась церемония прощания с архиепископом Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви Общество 13:07
В индийском Дели с 14 июня открываются рестораны и магазины Другие страны 12:49
В России выявили 14 723 заразившихся коронавирусом за сутки Россия 12:25
Израильский ENER-T планирует построить солнечную электростанцию в Грузии Энергетика 11:59
Маугли против Бешенного пса. Забит Самедов триумфально вернулся на ринг (ВИДЕО) Спорт 11:51
Действующий председатель ОБСЕ приветствовала возвращение Азербайджаном задержанных армян в обмен на карты минных полей Политика 11:50
Премьер-министр Али Асадов поздравил председателя Правительства РФ с Днём России Политика 11:43
Президент Туркменистана утвердил состав совместной Межправительственной туркмено-катарской комиссии Туркменистан 11:34
Освобожденное село Джафарабад Джебраильского района (ВИДЕО) Политика 11:18
В Турции дан старт вакцинации лиц от 40 лет Турция 10:47
В Азербайджане впервые начато производство агродронов Экономика 10:22
Анкара жестко осудила атаку террористов PПК на больницу в Африне Турция 10:18
Трое человек погибли после того, как автомобиль врезался в донорскую клинику в США США 10:09
Адесанья в третий раз защитил титул чемпиона UFC в среднем весе Спорт 09:45
США и Южная Корея подтвердили важность сотрудничества США 09:02
Китай призвал США снять санкции с Ирана Иран 08:43
Грузинский экспорт трикотажа в Турцию увеличился Бизнес 08:26
1 058 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане Казахстан 08:16
Экспорт Азербайджана посредством системы "единое окно" превысил $15 млн Бизнес 08:00
Великобритания с начала года многократно увеличила импорт азербайджанской продукции Бизнес 08:00
Ассоциация страховщиков Азербайджана назвала приоритетные направления работы Финансы 08:00
Лидеры стран G7 обсудят проблему изменения климата В мире 07:55
Швейцарцы намерены проголосовать на референдуме за запрет пестицидов Европа 07:36
Япония проведет антимонопольную проверку Apple и Google ИКТ 07:01
Бразилия 15 июня получит вакцину Janssen с истекающим сроком годности Другие страны 06:43
В США за прошедшие сутки в перестрелках убиты четверо, ранены 27 человека США 06:19
В Греции четверых афганцев приговорили к 10 годам тюрьмы за поджог лагеря мигрантов Европа 06:01
Австралийские ученые нашли новую популяцию синих китов Другие страны 05:39
Джонсон заверил, что не придает значения негативным высказываниям Байдена в свой адрес Европа 05:20
Кубок Америки по футболу стартует в Бразилии Спорт 04:57
В Финляндии пройдут выборы органов местного самоуправления Европа 04:40
НАТО выскажется против размещения в Европе ядерных ракет наземного базирования Европа 04:18
G7 запустит партнерство по поддержке "зеленых" инфраструктурных проектов В мире 03:51
Глава ВОЗ допустил версию о лабораторном происхождении коронавируса В мире 03:37
Лидеры G7 обсудили причины возникновения коронавируса В мире 03:24
Лидеры Британии, США и Австралии выступили за сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе В мире 03:09
В Техасе задержали подозреваемого в стрельбе, при которой были ранены 14 человек США 02:54
Депутаты Кнессета проголосуют за кабмин Израиля и изберут нового спикера Израиль 02:25
Глава МИД Дании поблагодарил финнов за поддержку футболиста Эриксена Европа 02:04
Пост ливанской армии обстреляли в долине Бекаа после задержания контрабандистов Арабские страны 01:47
Сборная России крупно проиграла Бельгии Спорт 01:32
В мире применили свыше 2,33 млрд доз вакцины от коронавируса В мире 01:21
Полиция Парижа вновь разгоняет нелегальную вечеринку на эспланаде Инвалидов Европа 00:56
Место на полет в космос с Безосом продали за $28 миллионов США 00:35
Лидеры G7 достигли консенсуса относительно подхода к Китаю В мире 00:13
Сотрудничество Туркменистана и UNCTAD может включать в себя стимулирование инвестиций Финансы 00:01
Финны обыграли датчан в матче чемпионата Европы по футболу Спорт 12 июня 23:43
Иран восстановил право голоса в ООН Политика 12 июня 23:28
В Грузии наблюдается рост поголовья крупного рогатого скота Бизнес 12 июня 23:18
Государственный концерн «Türkmengaz» полностью погасил заем перед Китаем Энергетика 12 июня 23:17
Террористы YPG/PKK атаковали больницу на севере Сирии, 13 погибших Арабские страны 12 июня 23:11
США приветствуют передачу Азербайджаном армянской стороне задержанных армян - госсекретарь Политика 12 июня 22:32
Президент Евросовета высоко оценил передачу Азербайджаном задержанных армян в обмен на предоставление Арменией карты минных полей Политика 12 июня 22:01
Очередная победа Верховного главнокомандующего ВС Азербайджана: Подписавшая акт о капитуляции Армения теперь вынуждена предоставить карты минных полей Политика 12 июня 21:43
Отказ в аккредитации комментатора «Матч ТВ» на ЕВРО-2020 в Баку связан с регламентом УЕФА и азербайджанским законодательством - "Независимая газета" Политика 12 июня 21:25
Команда Азербайджана вышла в два финала ЧЕ по художественной гимнастике в Болгарии Общество 12 июня 21:08
Китай намерен к 2030 году осуществить миссию по сбору и доставке на Землю образцов с Марса Другие страны 12 июня 20:47
Гутерриш и Джонсон обсудили вопросы экологии и пандемии на саммите G7 В мире 12 июня 20:25
Шри-Ланка потребовала $40 млн от владельца сгоревшего у ее берегов судна Другие страны 12 июня 20:04
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посмотрели матч Уэльс-Швейцария на Бакинском Олимпийском стадионе (ФОТО) Политика 12 июня 19:45
Президент Ильхам Алиев утвердил контракт на строительство солнечной электростанции Политика 12 июня 19:22
Первая игра Евро-2020 в Баку завершилась вничью Спорт 12 июня 19:15
Азербайджан передал Армении 15 задержанных армян в обмен на карты минных полей Агдамского района Политика 12 июня 19:01
Президент Ильхам Алиев: Мы приближаемся к получению определенной информации о заложенных армянами минах Политика 12 июня 18:55
Президент Ильхам Алиев: Заявление, подписанное 10 ноября прошлого года, не является просто Заявлением о прекращении огня, как пытаются преподнести некоторые страны Политика 12 июня 18:53
Президент Ильхам Алиев: Если Армения желает мира, они должны начать с нами переговоры о делимитации Политика 12 июня 18:51
Президент Ильхам Алиев: Если Армения желает войны, то получит такой же результат, как осенью прошлого года Политика 12 июня 18:48
Президент Ильхам Алиев: Армения должна передать нам карту всех заложенных ими мин, сотен тысяч мин Политика 12 июня 18:46
Президент Ильхам Алиев: В последние семь месяцев после окончания войны более 100 азербайджанцев погибли или пострадали из-за отказа Арменией в предоставлении нам карт минных полей Политика 12 июня 18:44
Президент Ильхам Алиев: Вандализм и варварство – эти два слова можно использовать для того, чтобы показать содеянное армянским государством на наших землях в годы оккупации Политика 12 июня 18:40
Скончался 46-летний азербайджанский режиссер и актер Мехман Мамедов (ФОТО) Социум 12 июня 18:39
Президент Ильхам Алиев: Мы действовали в рамках международного права, на основе Устава ООН, предоставляющего всем странам право самозащиты Политика 12 июня 18:37
Президент Ильхам Алиев: Победа, одержанная нами в Отечественной войне, является новым этапом развития Азербайджана и региона Политика 12 июня 18:35
Президент Ильхам Алиев: Внешнеполитический курс Азербайджана преследует цель укрепления сотрудничества со всеми странами мира Политика 12 июня 18:28
США увеличат число авиабаз с ядерным оружием США 12 июня 18:17
Глава МИД Азербайджана встретился с британской делегацией (ФОТО) Политика 12 июня 18:03
Саудовская Аравия запретила хадж для иностранных паломников в связи с COVID-19 Общество 12 июня 17:15
Учащиеся средней школы Нахчыванского гарнизона приняли участие в практических занятиях (ФОТОВИДЕО) Общество 12 июня 17:03
ЕВРО-2020: В Баку встречаются команды Уэльса и Швейцарии Общество 12 июня 16:57
В Азербайджанском высшем военном училище им. Г.Алиева прошли госэкзамены (ФОТО/ВИДЕО) Общество 12 июня 16:51
Все новости