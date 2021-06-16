Болельщики смогут добраться до Бакинского Олимпийского стадиона на экспресс-автобусах - дорожная полиция

БАКУ /Trend/ - Болельщики смогут добраться до Бакинского Олимпийского стадиона на экспресс-автобусах со станции метро "Гара Гараев" и от парка Самеда Вургуна.

Как передает в среду Trend, об этом говорится в сообщении Главного управления дорожной полиции города Баку в связи с сегодняшним футбольным матчем Турция-Уэльс в рамках Евро-2020.

"В целях обеспечения комфортного и безопасного передвижения многочисленных болельщиков, гостей, прибывших в Баку из братской Турции и других стран, по следующим направлениям, а именно пересекающейся с проспектом Зии Буниятова 9-й поперечной улице в направлении Олимпийского стадиона и Беюкшорского бульвара, а также с улицы Халила Рзы Улутюрка, дороги от Центра "Asan Xidmət" № 3 и проспекта Гейдара Алиева со стороны аэропорта, смогут двигаться только транспортные средства со специальными знаками отличия оргкомитета по проведению матчей. Болельщики могут добраться до Бакинского Олимпийского стадиона на экспресс-автобусах со станции метро "Гара Гараев" и от парка Самеда Вургуна", - говорится в сообщении.

Также отмечено, что в связи с проведением матча приняты соответствующие меры безопасности. Олимпийский стадион и все прилегающие территории находятся под полным контролем полиции, которая работает в усиленном режиме.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев.Редактор: Натаван Эфендиева)