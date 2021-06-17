Состоялся Глобальный Форум, организованный Западно-Каспийским Университетом (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Западно-Каспийском Университете, в партнерстве с TimesHigherEducation и Западно-Каспийским Университетом, состоялся Глобальный форум на тему «Трансформационный подход к образованию», посвященный качественному образованию, четвертойцели ООН в области устойчивого развития.

Форум, в котором приняли участие около 1000 представителей университетов, ученых и исследователей из 100 стран мира, открыл Фил Бати, генеральный менеджер по знаниям Times Higher Education. Он отметил, что за прошедший год учебный процесс столкнулся с серьезными вызовами и трудностями из-за пандемии коронавируса, в результате чего мир был вынужден трансформировать традиционное образование в онлайн-образование. Фил Бати сказал, что сотни миллионов людей были лишены права на образование из-за этого процесса. Он отметил, что на этом форуме будут обсуждаться новые подходы в обеспечении качественного образования, являющегося четвертой целью международной Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития, и будет проведен обмен мнениями о будущем образования.

Депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, член Комитета по науке и образованию Шахин Сеидзаде проинформировал участников об опыте Азербайджана в период пандемии.

Затем состоялось выступление председателя Попечительского совета Западно-Каспийского Университета, профессора Гусейна Багирова. Профессор отметил, что современная система образования построена в рамках узкой специализации, что не соответствует сегодняшним вызовам: «Мы должны применять целостный подход к образованию. Существует единство между динамичным экономическим развитием и качественным образованием. Развитые страны постоянно модифицируют свою образовательную политику и системы, чтобы они могли адаптироваться к требованиям времени. Подход STEM, применяемый в настоящее время в этих странах, пока охватывает только инженерные и точные науки. На самом деле, STEM следует рассматривать как подход, который должен применяться ко всем специальностям не только для средних школ, но и для высших учебных заведений. В результате университеты могут не только готовить кадры по различным, не связанным между собой наукам и профессиям, но и на всех уровнях общества, на различных платформах готовить специалистов, способных видеть проблемы, стоящие перед человечеством, исследовать пути их решения, работать в команде, обладать универсальными знаниями, самостоятельно получать знания и информацию, необходимые для решения проблем».

Далее были заслушаны выступления ученых и исследователей из ряда престижных университетов, рассмотрены новые глобальные тренды, порожденные постпандемическим периодом, а также проблемы и перспективы в этой области.

В ходе форума был представлен опыт различных стран и высших учебных заведений, обсуждены проблемы и перспективы, а также были заслушаны выступления директора Института ЮНЕСКО ДэвидаАтчоатена, руководителя отдела институционального развития Европейской Ассоциации Университетов Тиа Лукколы, всемирно известного азербайджанского ученого, почетного профессора Западно-Каспийского Университета Масуда Эфендиева, депутата Милли Меджлиса Первин Каримзаде, проректора Университета АДА Фариза Исмаилзаде, руководителя отдела науки, высшего и среднего специального образования Министерства Образования Ниджата Мамедли, проректора Оклендского университета Доуна Фрешуотера, заведующего кафедрой ЮНЕСКО Йоркского Университета Чарльза Хопкинса и других.