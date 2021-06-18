В Бакинской высшей школе нефти открылись новые специальности в рамках программы MBA

С 2021/2022 учебного года Бакинская высшая школа нефти (БВШН) начнет осуществлять прием студентов в магистратуру по 4 специальностям:

• Организация и управление бизнесом (общий профиль)

• Организация и управление бизнесом (финансы)

• Организация бизнеса и управление (менеджмент)

• Организация и управление бизнесом (управление проектами)

Обучение этим специальностям будет проводится по программе MBA БВШН. План приема предусматривает 25 мест на каждую из вышеперечисленных специальностей. Стоимость обучения по этим специальностям составляет 5 000 манатов.

Программа MBA, разработанная Бакинской высшей школой нефти, является инновационной и чрезвычайно гибкой программой, полностью отвечающей современным вызовам и тенденциям в бизнес-среде. Студенты, обучающиеся по данной программе, приобретают знания и навыки в различных областях управления и бизнеса.

Специалисты, преподающие программу MBA, являются руководителями высшего звена, работающими в компании SOCAR и в других крупных транснациональных компаниях.

Одновременно с этим студентам успешно окончившим эту программу, которая преподается на английском языке, присваивается международная степень Master of Business Adminstration.

Программа обучения включает в себя такие предметы, как Стратегический менеджмент, Маркетинг, Статистика, Инвестиции и т.д.

Так как большинство поступающих на программу MBA Бакинской высшей школы нефти - это люди, работающие в различных сферах, занятия проводятся 3 раза в неделю в будние дни в вечернее время.

Учебный план и учебные пособия для обучения по программе MBA были разработаны всемирно известными учеными специально для Бакинской высшей школы нефти. Студенты, поступившие на программу MBA, заранее получат специально разработанные учебники и другие вспомогательные средства.

Программа также предоставляет студентам широкие карьерные возможности.

Прием слушателей для обучения по программе MBA Бакинской высшей школы нефти проводится в соответствии с правилами приема в магистратуры высших учебных заведений Азербайджанской Республики и Национальной академии наук Азербайджана.

Основная миссия MBA-центра БВШН заключается в подготовке менеджеров высокого уровня, способных работать в условиях глобальной конкуренции.