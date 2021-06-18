После получения вакцины от COVID-19 нужно пить больше жидкости и воздерживаться от физической работы - TƏBİB
БАКУ /Trend/ - Граждане, получившие вакцину от коронавируса, должны употреблять много жидкости и не заниматься тяжелой физической работой.
Об этом сказала врач-инфекционист Рабочей группы по инфекционным заболеваниям Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Назрин Мустафаева, сообщает в пятницу Trend.
Она также назвала ошибочным мнение о том, что нельзя мочить место прививки.
"Это не соответствует действительности. Нужно лишь употреблять много жидкости и воздерживаться от тяжелой физической работы. В течение первых 48-72 часов после вакцинации могут наблюдаться определенные симптомы, что вполне естественно", - сказала Мустафаева.
(Автор: Самир Али.:Перевод: Кямаля Сеидовпа. Редактор: Константин Шапиро)
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