После получения вакцины от COVID-19 нужно пить больше жидкости и воздерживаться от физической работы - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - Граждане, получившие вакцину от коронавируса, должны употреблять много жидкости и не заниматься тяжелой физической работой.

Об этом сказала врач-инфекционист Рабочей группы по инфекционным заболеваниям Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Назрин Мустафаева, сообщает в пятницу Trend.

Она также назвала ошибочным мнение о том, что нельзя мочить место прививки.

"Это не соответствует действительности. Нужно лишь употреблять много жидкости и воздерживаться от тяжелой физической работы. В течение первых 48-72 часов после вакцинации могут наблюдаться определенные симптомы, что вполне естественно", - сказала Мустафаева.

(Автор: Самир Али.:Перевод: Кямаля Сеидовпа. Редактор: Константин Шапиро)