Вакцину AstraZeneca от COVID-19 получают граждане старше 60 лет - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - Вакцину AstraZeneca от коронавируса, производимую при поддержке платформы COVAX, получают граждане старше 60 лет, поскольку количество имеющихся доз ограничено.

Об этом сказала врач-инфекционист Рабочей группы по инфекционным заболеваниям Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) Назрин Мустафаева, сообщает в пятницу Trend.

По ее словам, в Азербайджан доставлено ограниченное количество доз этого препарата, и поэтому первыми его получают пожилые люди и те, кто страдает хроническими заболеваниями.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)