Бакинское транспортное агентство обратилось к болельщикам в связи с матчем Турция – Швейцария

БАКУ /Trend/ - Бакинское транспортное агентство (БТА) обратилось к болельщикам в связи с матчем сборных Турции и Швейцарии.

Как сообщает Trend со ссылкой на БТА, экспресс-перевозки болельщиков, купивших билеты на матч Турция – Швейцария, который состоится на Бакинском олимпийском стадионе в рамках игр группы А чемпионата Европы по футболу Евро-2020, начнутся в 17:00.

В агентстве отметили, что осуществление перевозок завершится за 30 минут до начала игры. Водители, участвующие в перевозках, сегодня утром прошли медицинский осмотр и инструктаж.

«После игры будет осуществлена перевозка пассажиров в направлениях от терминала общественного транспорта стадиона до станции метро "Гара Гараев" и сада Самеда Вургуна. Просим болельщиков, желающих вернуться со стадиона на автобусе, после игры двигаться в направлении северных и восточных ворот.

В период продолжения перевозок, связанных с играми, будет усилен контроль за работой автобусов на регулярных маршрутах.

Еще раз призываем болельщиков воздержаться от поездок на стадион на личном транспорте. В первую очередь это важно с точки зрения комфорта самих болельщиков», – сообщили в агентстве.