Президент Ильхам Алиев принял глав МИД Румынии, Австрии, Литвы и делегацию ЕС (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 июня принял министра иностранных дел Румынии Богдана Ауреску, министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга, министра иностранных дел Литвы Габриелюса Ландсбергиса и делегацию ЕС, которые находятся с визитом в Баку на основании мандата Верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля.