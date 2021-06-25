Президент Ильхам Алиев принял глав МИД Румынии, Австрии, Литвы и делегацию ЕС (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 июня принял министра иностранных дел Румынии Богдана Ауреску, министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга, министра иностранных дел Литвы Габриелюса Ландсбергиса и делегацию ЕС, которые находятся с визитом в Баку на основании мандата Верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля.
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