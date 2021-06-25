В TƏBİB оценили вероятность проникновения "индийского" штамма коронавируса в Азербайджан
БАКУ /Trend/ - Существует большая вероятность проникновения "индийского" штамма коронавируса в Азербайджан.
Об этом сказала врач - инфекционист Рабочей группы по инфекционным заболеваниям Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Назрин Мустафаева, сообщает в пятницу Trend.
По ее словам, этот штамм зафиксирован более чем в 90 странах мира.
"В 16 провинциях Турции выявлен "индийский" штамм коронавируса. В настоящее время в нашей стране невысокий уровень инфицирования COVID-19. В Азербайджане "индийский" штамм не выявлен. Но вероятность его проникновения в Азербайджан высокая, потому что мы не изолированы от других стран", - сказала Мустафаева.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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