Кабмин Азербайджана принял постановление о работе общественного транспорта (версия 2)

(первая версия в 20:01)

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана принял постановление о работе общественного транспорта во время режима особого карантина, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Кабмин.

Таким образом,

с 00:00 часов 4 июля по 06:00 часов 5 июля,

с 00:00 часов 10 июля по 06:00 часов 12 июля,

с 00:00 часов 17 июля по 06:00 часов 19 июля,

с 00:00 часов 24 июля по 06:00 часов 26 июля,

с 00:00 часов 31 июля по 06:00 часов 1 августа

работа общественного транспорта и Бакинского метрополитена будет приостановлена.

3 июля (суббота) в связи с проведением четвертьфинала чемпионата Европы по футболу (ЕВРО-2020) общественный транспорт и метро будут работать.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)