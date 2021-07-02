В Агентстве развития медиа оценили обсуждения в связи с конкурсом поддержки СМИ в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Серьезные обсуждения в связи с конкурсом поддержки СМИ в Азербайджане свидетельствуют о большом интересе к нему общественности.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал заведующий отделом Агентства развития медиа Азербайджана Натиг Мамедли.

По его словам, 22 июля будут оглашены результаты конкурса среди журналистов.

"Наша главная цель заключается в том, чтобы все работники медиа могли воспользоваться государственной поддержкой", - сказал Мамедли.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)