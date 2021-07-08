Британская школа в Баку провела ежегодную церемонию вручения дипломов BSB 2021 (ФОТО)

Общество 8 июля 2021 11:28 (UTC+04:00)
Британская школа в Баку провела ежегодную церемонию вручения дипломов BSB 2021 (ФОТО)

Одна из лучших частных международных школ в Азербайджане – British School in Baku провела Ежегодную церемонию вручения дипломов BSB 2021, которая прошла в здании школы 25 июня.

Британская школа в Баку, основанная 14 лет назад, отметила этот знаменательный день с 33 выпускниками и их родителями.

Среди почетных гостей были: председатель Совета управляющих Британской школы в Баку Ахмед Валиев, заместитель директора Британского совета Нигяр Баимова, советник по образованию посольства Турции в Азербайджане доктор Нихат Бююкбаш, посол Палестины в Азербайджане Насер Абдул Карим, первый секретарь посольства Ирака в Азербайджане доктор Худайфа Зеад Махмуд, исполнительный директор офиса NCUK в Азербайджане Басти Агарзаева.

Мероприятие началось с традиционного в частных британских школах нашей страны исполнения государственных гимнов Азербайджана и Соединенного Королевства. Государственные гимны двух стран исполнил хор учеников начальной школы BSB под руководством преподавателя музыки BSB Сакины Мамедовой при музыкальном сопровождении Национального оркестра под руководством Зии Халигова.

Доктор Самир Валиев, исполнительный директор Британской школы в Баку, произнес речь, поздравив выпускников и пожелав им успехов в дальнейших начинаниях. Он поблагодарил выпускников, их родителей и учителей за совместные усилия, которые они вложили в течение многих лет, и достигнутые результаты.

«Мы, как школа, сделали все возможное, чтобы дать им высшее британское образование, которое считается одним из лучших в мире. Наряду с этим мы смогли воспитать чувство гражданского долга, патриотизма и преданности Родине. Благодаря поколению, которое сегодня формируется в Азербайджане, мы смогли освободить оккупированные территории во время Второй Карабахской войны под руководством нашего Президента Ильхама Алиева», – сказал он.

Доктор Самир Валиев в своем выступлении упомянул и о проблемах, с которыми Британская школа в Баку столкнулась во время кризиса, связанного с пандемией Covid-19.

«В школе мы успешно внедрили новые стратегии онлайн-обучения. Мы эффективно следовали инструкциям Министерства образования Азербайджанской Республики и незамедлительно приняли меры по внедрению новых онлайн-инструментов, чтобы гарантировать доступность на высоком уровне руководящих принципов, инструкций, планов уроков, видео и других ресурсов, необходимых для развития наших детей. Как британская частная школа, мы продвигаем лучший уровень образования и взаимодействия учеников и учителей. Я уверен, что знания, полученные в школьные годы, помогут нашим детям занять достойное место в жизни и стать полезными гражданами для нашей страны. Основной целью Британской школы в Баку с момента создания в 2007 году является улучшение качества образования в Азербайджане, соответствие международным стандартам и в то же время воспитание детей в патриотической среде. Это фактор будущего развития нашей страны», – сказал доктор Самир Велиев.

Госпожа Нигяр Баимова произнесла речь, в которой отметила, что выпускной экзамен всегда является особенным событием – кульминацией многолетней упорной работы, как для студентов, так и для учителей и родителей. Она подчеркнула, что образование – это самая мощная сила в мире, которая создает знания, укрепляет уверенность и разрушает барьеры. По ее словам, учащимся Британской школы в Баку повезло, потому что они получили хорошее образование, они свободно говорят на английском языке, который стал самым важным языком для людей во многих частях мира.

«Наша основная миссия, как Британского совета, – развивать взаимодействие и укреплять доверие к Великобритании посредством обмена знаниями и идеями между людьми во всем мире. Мы достигаем наших целей, работая в сфере английского языка, образования, науки, управления и искусства. И мы тесно сотрудничаем с Британской школой в Баку. Для нас очень важно улучшить преподавание и изучение английского языка, поддерживая образовательные и экономические возможности для азербайджанцев и тем самым развивать более тесное сотрудничество с Великобританией.

Прошлый год был особенно трудным как для Великобритании, так и для Азербайджана. Весь мир объединился в борьбе с пандемией Covid-19. Но, несмотря на проблемы, Британской школе в Баку удалось быстро адаптироваться к онлайн-обучению. Вы образованные, творческие, новаторские, молодые люди, и будущее зависит от вас. Никогда еще не было такой большой потребности в инновационных, знающих молодых людях, которые помогли бы стимулировать экономику во всем мире и решить многие проблемы, такие как изменение климата, создание инклюзивного общества, у которого есть потенциал изменить наш мир к лучшему.

Мы, Британский совет, всегда здесь, чтобы поддержать вас, создать новые возможности для молодых людей в Азербайджане. Пусть полученные вами знания принесут вам успех во всех ваших начинаниях. Надеюсь сотрудничать с вами в будущем и в рамках различных проектов, которые мы реализуем. Вас ждет интересная и полная возможностей дорога! Просто будьте активными, полными энтузиазма, открытыми для изменений и возможностей. Желаю вам блестящего будущего и лучшего мира, созданного вами».

Советник по образованию посольства Турции в Азербайджане доктор Нихат Бююкбаш и посол Палестины в Азербайджане Насер Абдул Карим тоже выступили с речью на мероприятии.

Выпускники (Аждар Исмаилов и Наджима Джафарли) и алумни (Жале Мехдиева и Асма Джафарова) Британской школы в Баку поделились воспоминаниями, отметив, что они гордятся тем, что они учатся в BSB. Они поблагодарили учителей за их неустанный труд, а затем поздравили одноклассников, пожелав им успехов в дальнейшей деятельности.

Мероприятие продолжилось выступлением студентов с песнями и танцами.

Затем состоялась церемония вручения дипломов всем выпускникам. Дипломы выпускникам вручили председатель Совета управляющих Британской школы в Баку Ахмед Валиев, заместитель директора Британского совета Нигяр Баимова, советник по образованию посольства Турции в Азербайджане доктор Нихат Бююкбаш, посол Палестины в Азербайджане Насер Абдул Карим.

Было отмечено, что, как и всегда, BSB перевела всех успешных студентов в самые лучшие университеты.

Информацию предоставила Нигяр Гафарли, менеджер по связям с общественностью Британской школы в Баку.

Британская школа в Баку провела ежегодную церемонию вручения дипломов BSB 2021 (ФОТО) - Gallery Image
Британская школа в Баку провела ежегодную церемонию вручения дипломов BSB 2021 (ФОТО) - Gallery Image
Британская школа в Баку провела ежегодную церемонию вручения дипломов BSB 2021 (ФОТО) - Gallery Image
Британская школа в Баку провела ежегодную церемонию вручения дипломов BSB 2021 (ФОТО) - Gallery Image
Британская школа в Баку провела ежегодную церемонию вручения дипломов BSB 2021 (ФОТО) - Gallery Image
Британская школа в Баку провела ежегодную церемонию вручения дипломов BSB 2021 (ФОТО) - Gallery Image
Британская школа в Баку провела ежегодную церемонию вручения дипломов BSB 2021 (ФОТО) - Gallery Image
Британская школа в Баку провела ежегодную церемонию вручения дипломов BSB 2021 (ФОТО) - Gallery Image
Британская школа в Баку провела ежегодную церемонию вручения дипломов BSB 2021 (ФОТО) - Gallery Image
Британская школа в Баку провела ежегодную церемонию вручения дипломов BSB 2021 (ФОТО) - Gallery Image
Британская школа в Баку провела ежегодную церемонию вручения дипломов BSB 2021 (ФОТО) - Gallery Image
Британская школа в Баку провела ежегодную церемонию вручения дипломов BSB 2021 (ФОТО) - Gallery Image
Британская школа в Баку провела ежегодную церемонию вручения дипломов BSB 2021 (ФОТО) - Gallery Image
Британская школа в Баку провела ежегодную церемонию вручения дипломов BSB 2021 (ФОТО) - Gallery Image
Британская школа в Баку провела ежегодную церемонию вручения дипломов BSB 2021 (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Британская школа в Баку провела ежегодную церемонию вручения дипломов BSB 2021 (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Британская школа в Баку провела ежегодную церемонию вручения дипломов BSB 2021 (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Британская школа в Баку провела ежегодную церемонию вручения дипломов BSB 2021 (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Британская школа в Баку провела ежегодную церемонию вручения дипломов BSB 2021 (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Британская школа в Баку провела ежегодную церемонию вручения дипломов BSB 2021 (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Британская школа в Баку провела ежегодную церемонию вручения дипломов BSB 2021 (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Британская школа в Баку провела ежегодную церемонию вручения дипломов BSB 2021 (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Британская школа в Баку провела ежегодную церемонию вручения дипломов BSB 2021 (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Британская школа в Баку провела ежегодную церемонию вручения дипломов BSB 2021 (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Британская школа в Баку провела ежегодную церемонию вручения дипломов BSB 2021 (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Британская школа в Баку провела ежегодную церемонию вручения дипломов BSB 2021 (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Британская школа в Баку провела ежегодную церемонию вручения дипломов BSB 2021 (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Британская школа в Баку провела ежегодную церемонию вручения дипломов BSB 2021 (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Каспийское экономическое сотрудничество на новом этапе
Каспийское экономическое сотрудничество на новом этапе
Азербайджан является ключевым партнером для внедрения Экономического и инвестиционного плана для Восточного партнерства - Комиссар ЕС (ФОТО)
Азербайджан является ключевым партнером для внедрения Экономического и инвестиционного плана для Восточного партнерства - Комиссар ЕС (ФОТО)
Еврокомиссар по вопросам расширения прибыл Азербайджан (Версия 2)
Еврокомиссар по вопросам расширения прибыл Азербайджан (Версия 2)
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
СЭЗ Алят – потенциальный будущий флагман азербайджанской экономики Экономика 11:51
В Азербайджане завершено восстановление свыше 6,3 тыс. объектов, разрушенных в результате армянской агрессии Общество 11:48
Крупнейший морской порт в Туркменистане является значимым международным транспортным узлом Транспорт 11:44
Минэнерго США понизило прогнозы по добыче нефти в Азербайджане Энергетика 11:40
Азербайджан осуществляет успешное экономическое и торговое партнерство с ЕС - министр Бизнес 11:37
Британская школа в Баку провела ежегодную церемонию вручения дипломов BSB 2021 (ФОТО) Общество 11:28
ЦБ Азербайджана обнародовал объем обменных операций с наличной валютой Финансы 11:26
В Туркменистане построят мост через пролив Кара-Богаз-Гол Транспорт 11:24
Конфедерация предпринимателей Азербайджана и Торгово-промышленная палата Тебриза подписали меморандум о взаимопонимании Экономика 11:20
Продолжается строительство автомобильной дороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд (ФОТО) Транспорт 11:11
ЕС поддерживает энергетическую политику Грузии Энергетика 11:04
Каспийское экономическое сотрудничество на новом этапе Политика 10:56
Еще 2 района Баку переходят на оптоволоконные линии связи ИКТ 10:45
Азербайджанская нефть подешевела Финансы 10:36
В Жамбылской области Казахстана введена в строй ветровая электростанция Казахстан 10:32
Нацбанк Грузии создает кредитный реестр Финансы 10:31
В Азербайджане названы самые посещаемые интернет-ресурсы госорганов ИКТ 10:27
Возобновляется рейс по маршруту Шарджа – Бишкек – Шарджа Кыргызстан 10:19
Госдеп: Организация Ираном встречи по Афганистану может сыграть конструктивную роль Политика 10:17
Валютные резервы Банка Израиля превысили 200 миллиардов долларов Израиль 10:14
Tурция заинтересована в участии в разработке нефтяных месторождений в Азербайджане Энергетика 10:11
Золото и серебро в Азербайджане дешевеют Финансы 10:10
Моряки судна Pacifica вернулись в Россию спустя почти девять месяцев после его ареста Россия 10:09
Российские авиаконструкторы планируют поднять в воздух самолет с электродвигателем Транспорт 09:58
Турция и Азербайджан проведут радиологические исследования на освобожденных территориях Экономика 09:52
Манат укрепился к евро и турецкой лире Финансы 09:50
SOCAR и BOTAŞ ведут переговоры по строительству газопровода Игдыр-Нахчыван Энергетика 09:42
Турция и Азербайджан обменяются опытом в сфере создания "умных городов" ИКТ 09:40
Турция создаст в Азербайджане более 20 научных лабораторий Бизнес 09:36
Цены на нефть не показывают единой динамики Энергетика 09:34
Итальянские компании ознакомили с возможностями сотрудничества с Туркменистаном Туркменистан 09:29
Страны Центральной Азии продолжат оказывать поддержку Афганистану в сотрудничестве с ООН Туркменистан 09:24
Стоимость акций Apple достигла рекорда на закрытии торгов США 09:15
Обеспечение наилучшего обслуживания клиентов - это наше вдохновение и приверженность к своим клиентам - гендиректор Nar (Интервью) Экономика 09:05
Михаил Гусман о короле Эсватини (Свазиленд) Мсвати III в эфире "Эхо Москвы" (ВИДЕО) Другие страны 09:00
Азербайджан и Турция усилят пропаганду своих культурных ценностей в телепространстве Турция 09:00
Банк коммуникаций КНР выпустил офшорные облигации на €38 млн для реального сектора Хайнаня Финансы 08:54
Власти Хошимина введут двухнедельный локдаун Другие страны 08:38
Число пропавших без вести при сходе оползня в Японии сократилось до 22 Другие страны 08:34
Рынки акций Европы завершили торги ростом после прогноза Еврокомиссии Экономика 07:59
Саудовский министр не исключил проведение встречи ОПЕК+ в августе Энергетика 07:37
Генсек ООН на фоне 4 млн смертей из-за коронавируса предупредил об опасности новых штаммов В мире 07:16
Один человек погиб в результате шторма "Эльза" во Флориде США 06:54
В Южной Корее обновлен максимум выявленных за сутки случаев заражения Другие страны 06:29
США испытали боеголовку создаваемой гиперзвуковой ракеты США 06:13
Япония с 12 июля введет режим ЧС в связи с коронавирусом в Токио Другие страны 05:56
Более 30 штатов США подали антимонопольный иск против Google ИКТ 05:39
Глава полиции Гаити заявил о ликвидации четверых причастных к убийству президента Другие страны 05:18
На Тайване произошла серия землетрясений магнитудой до 5,4 Другие страны 05:02
США продлили на год действие режима чрезвычайной ситуации в отношении Гонконга США 04:46
Байден выступит с заявлением о ходе вывода войск США из Афганистана США 04:15
Посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу Арабские страны 03:58
В Ботсване добыли третий в истории по величине алмаз в мире Другие страны 03:54
Назван паспорт с самым низким индексом свободы перемещения в мире В мире 03:32
Правительство Дубая раскрыло подробности взрыва в порту города Арабские страны 03:04
Международный день бокса перенесли на 27 августа Спорт 02:40
Запуск следующего корабля с грузами для МКС состоится 10 августа США 02:21
Сборные Англии и Италии сыграют в финале Евро Спорт 01:56
США призвают соседей Афганистана активно участвовать в урегулировании Другие страны 01:34
В Британии впервые с января выявили больше 30 тыс. случаев заражения COVID-19 в сутки Европа 01:13
Азербайджан является ключевым партнером для внедрения Экономического и инвестиционного плана для Восточного партнерства - Комиссар ЕС (ФОТО) Политика 00:50
США отрицают какую-либо причастность к убийству президента Гаити США 00:16
Терминалы Литвы готовы обслуживать грузопотоки из Узбекистана (Эксклюзив) Транспорт 00:01
Министры обороны США и Турции обсудили ситуацию в Афганистане Турция 7 июля 23:43
Лидеры США и Иордании встретятся в Белом доме 19 июля Арабские страны 7 июля 23:26
ВОЗ обратился к полностью снимающим COVID-ограничения странам В мире 7 июля 23:05
В Нигерии боевики убили 18 человек Другие страны 7 июля 22:49
Доминикана проверяет сведения о бегстве убийц президента Гаити на свою территорию Другие страны 7 июля 22:32
Глава Минобороны КР встретился с главой Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке Кыргызстан 7 июля 22:07
Постпред Казахстана приняла участие в дискуссии СПЧ ООН по вопросам гендерного равенства Казахстан 7 июля 22:03
Консорциум «Хазар» Туркменистана объявил тендер на закупку ингибитора Тендеры 7 июля 22:00
Грузия и Турция подписали соглашение об упрощенном таможенном коридоре Транспорт 7 июля 21:52
Латвия заинтересована в сотрудничестве с Грузией в рамках проекта «Зубр» Бизнес 7 июля 21:51
США продолжают сотрудничать с Туркменистаном по целому ряду направлений – посольство Бизнес 7 июля 21:47
В Иране будет введено в эксплуатацию 11 нефтехимических заводов Энергетика 7 июля 21:45
Обязательства азербайджанского банковского сектора за год возросли Финансы 7 июля 21:40
Французские компании заинтересованы в развитии единого рынка на Южном Кавказе – посол Экономика 7 июля 21:35
ЕС готов помочь Грузии укрепить экономическую ситуацию после кризиса в связи с COVID-19 – еврокомиссар Бизнес 7 июля 21:23
Правнук вдохновил Анара на создание сказок, которые воодушевили Арифа Гусейнова – и получился праздник (ФОТО) Культура 7 июля 21:01
Еврокомиссар по вопросам расширения прибыл в Азербайджан Политика 7 июля 20:46
Совокупные активы азербайджанских банков увеличились в годовом исчислении Финансы 7 июля 20:43
В Шеки проведена встреча с предпринимателями (ФОТО) Экономика 7 июля 20:40
Французское агентство развития готово инвестировать в будущие инфраструктурные проекты Азербайджана – посол Экономика 7 июля 20:31
Азербайджан реставрирует образцы культуры на освобожденных территориях – The Telegraph Политика 7 июля 20:14
Проект закона о платежных услугах и системах находится на стадии согласования с госструктурами – ЦБ Азербайджана Финансы 7 июля 20:00
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 7 июля 19:44
В Грузии выявлено 1 392 новых случая заражения коронавирусом Грузия 7 июля 19:42
В Азербайджане выявлено 127 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 54 человека Общество 7 июля 19:40
ИКГФ Азербайджана огласил объем выданных по гослинии ипотечных кредитов Финансы 7 июля 19:37
В Баку созданы новые велодорожки(ФОТО) Общество 7 июля 19:30
Генпрокуроры прикаспийских государств подписали соглашение о защите Каспия (ФОТО) Политика 7 июля 19:09
Назван объём импорта СУГ в Украину компанией SOCAR Энергетика 7 июля 18:56
В Туркменистане ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 Туркменистан 7 июля 18:49
Бразильская общественная активистка потребовала от Cronimet прекратить загрязнять реку Охчучай (ФОТО) Азербайджан 7 июля 18:34
Минтруда Азербайджана о подаче заявок для участия в «Марафоне занятости» Общество 7 июля 18:21
С юбилеем Герман Захарьяев! Общество 7 июля 18:16
ГПС Азербайджана о возможности посещения Турции по удостоверениям личности старого образца Общество 7 июля 18:13
Moody’s подтвердило рейтинг Узбекистана на уровне «В1» Узбекистан 7 июля 17:54
Цены на нефть могут упасть до $40-50 в случае провала сделки ОПЕК+ Энергетика 7 июля 17:44
Глава МИД Японии посетит Иран Политика 7 июля 17:43
Все новости