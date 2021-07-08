Британская школа в Баку провела ежегодную церемонию вручения дипломов BSB 2021 (ФОТО)

Одна из лучших частных международных школ в Азербайджане – British School in Baku провела Ежегодную церемонию вручения дипломов BSB 2021, которая прошла в здании школы 25 июня.

Британская школа в Баку, основанная 14 лет назад, отметила этот знаменательный день с 33 выпускниками и их родителями.

Среди почетных гостей были: председатель Совета управляющих Британской школы в Баку Ахмед Валиев, заместитель директора Британского совета Нигяр Баимова, советник по образованию посольства Турции в Азербайджане доктор Нихат Бююкбаш, посол Палестины в Азербайджане Насер Абдул Карим, первый секретарь посольства Ирака в Азербайджане доктор Худайфа Зеад Махмуд, исполнительный директор офиса NCUK в Азербайджане Басти Агарзаева.

Мероприятие началось с традиционного в частных британских школах нашей страны исполнения государственных гимнов Азербайджана и Соединенного Королевства. Государственные гимны двух стран исполнил хор учеников начальной школы BSB под руководством преподавателя музыки BSB Сакины Мамедовой при музыкальном сопровождении Национального оркестра под руководством Зии Халигова.

Доктор Самир Валиев, исполнительный директор Британской школы в Баку, произнес речь, поздравив выпускников и пожелав им успехов в дальнейших начинаниях. Он поблагодарил выпускников, их родителей и учителей за совместные усилия, которые они вложили в течение многих лет, и достигнутые результаты.

«Мы, как школа, сделали все возможное, чтобы дать им высшее британское образование, которое считается одним из лучших в мире. Наряду с этим мы смогли воспитать чувство гражданского долга, патриотизма и преданности Родине. Благодаря поколению, которое сегодня формируется в Азербайджане, мы смогли освободить оккупированные территории во время Второй Карабахской войны под руководством нашего Президента Ильхама Алиева», – сказал он.

Доктор Самир Валиев в своем выступлении упомянул и о проблемах, с которыми Британская школа в Баку столкнулась во время кризиса, связанного с пандемией Covid-19.

«В школе мы успешно внедрили новые стратегии онлайн-обучения. Мы эффективно следовали инструкциям Министерства образования Азербайджанской Республики и незамедлительно приняли меры по внедрению новых онлайн-инструментов, чтобы гарантировать доступность на высоком уровне руководящих принципов, инструкций, планов уроков, видео и других ресурсов, необходимых для развития наших детей. Как британская частная школа, мы продвигаем лучший уровень образования и взаимодействия учеников и учителей. Я уверен, что знания, полученные в школьные годы, помогут нашим детям занять достойное место в жизни и стать полезными гражданами для нашей страны. Основной целью Британской школы в Баку с момента создания в 2007 году является улучшение качества образования в Азербайджане, соответствие международным стандартам и в то же время воспитание детей в патриотической среде. Это фактор будущего развития нашей страны», – сказал доктор Самир Велиев.

Госпожа Нигяр Баимова произнесла речь, в которой отметила, что выпускной экзамен всегда является особенным событием – кульминацией многолетней упорной работы, как для студентов, так и для учителей и родителей. Она подчеркнула, что образование – это самая мощная сила в мире, которая создает знания, укрепляет уверенность и разрушает барьеры. По ее словам, учащимся Британской школы в Баку повезло, потому что они получили хорошее образование, они свободно говорят на английском языке, который стал самым важным языком для людей во многих частях мира.

«Наша основная миссия, как Британского совета, – развивать взаимодействие и укреплять доверие к Великобритании посредством обмена знаниями и идеями между людьми во всем мире. Мы достигаем наших целей, работая в сфере английского языка, образования, науки, управления и искусства. И мы тесно сотрудничаем с Британской школой в Баку. Для нас очень важно улучшить преподавание и изучение английского языка, поддерживая образовательные и экономические возможности для азербайджанцев и тем самым развивать более тесное сотрудничество с Великобританией.

Прошлый год был особенно трудным как для Великобритании, так и для Азербайджана. Весь мир объединился в борьбе с пандемией Covid-19. Но, несмотря на проблемы, Британской школе в Баку удалось быстро адаптироваться к онлайн-обучению. Вы образованные, творческие, новаторские, молодые люди, и будущее зависит от вас. Никогда еще не было такой большой потребности в инновационных, знающих молодых людях, которые помогли бы стимулировать экономику во всем мире и решить многие проблемы, такие как изменение климата, создание инклюзивного общества, у которого есть потенциал изменить наш мир к лучшему.

Мы, Британский совет, всегда здесь, чтобы поддержать вас, создать новые возможности для молодых людей в Азербайджане. Пусть полученные вами знания принесут вам успех во всех ваших начинаниях. Надеюсь сотрудничать с вами в будущем и в рамках различных проектов, которые мы реализуем. Вас ждет интересная и полная возможностей дорога! Просто будьте активными, полными энтузиазма, открытыми для изменений и возможностей. Желаю вам блестящего будущего и лучшего мира, созданного вами».

Советник по образованию посольства Турции в Азербайджане доктор Нихат Бююкбаш и посол Палестины в Азербайджане Насер Абдул Карим тоже выступили с речью на мероприятии.

Выпускники (Аждар Исмаилов и Наджима Джафарли) и алумни (Жале Мехдиева и Асма Джафарова) Британской школы в Баку поделились воспоминаниями, отметив, что они гордятся тем, что они учатся в BSB. Они поблагодарили учителей за их неустанный труд, а затем поздравили одноклассников, пожелав им успехов в дальнейшей деятельности.

Мероприятие продолжилось выступлением студентов с песнями и танцами.

Затем состоялась церемония вручения дипломов всем выпускникам. Дипломы выпускникам вручили председатель Совета управляющих Британской школы в Баку Ахмед Валиев, заместитель директора Британского совета Нигяр Баимова, советник по образованию посольства Турции в Азербайджане доктор Нихат Бююкбаш, посол Палестины в Азербайджане Насер Абдул Карим.

Было отмечено, что, как и всегда, BSB перевела всех успешных студентов в самые лучшие университеты.

Информацию предоставила Нигяр Гафарли, менеджер по связям с общественностью Британской школы в Баку.