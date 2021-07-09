В Губадлы и Лачине открылись 2 новые воинские части ГПС Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На территории Губадлинского и Лачинского районов восьмого июля открылись две новые воинские части Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана.

Как сообщили в пятницу Trend в пресс-службе ГПС, выступая на церемонии открытия, начальник ГПС генерал-полковник Эльчин Гулиев поздравил личный состав по случаю начала служебно-боевой деятельности новых воинских частей.

Было отмечено, что после восстановления территориальной целостности Азербайджана и освобождения наших государственных границ от оккупации в соответствии с поручениями Президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева на этих территориях были приняты меры в направлении создания необходимой инфраструктуры для защиты и охраны границ, улучшения условий службы и социального обеспечения военнослужащих. Начало служебно-боевой деятельности новых воинских частей - еще одно проявление внимания государства к охране границ.

В рамках мероприятия военнослужащим, награжденным главой государства за храбрость и героизм, проявленные при освобождении Ходжавендского, Физулинского, Джебраильского, Зангиланского районов и города Шуша, были вручены ордена и медали.

После церемонии открытия состоялось ознакомление с условиями, созданными для организации служебной деятельности военнослужащих, проведен осмотр необходимого оборудования, служебных помещений, казармы и столовой, банно-прачечного комплекса, складов, боевой техники, вооружения и технических средств.

После мероприятия состоялось служебное совещание с участием командования отдельной пограничной дивизии «Губадлы», были заслушаны доклады должностных лиц о выполнении поручений главы государства, оперативной обстановке на служебной территории и принятых мерах, высоко оценены действия, предпринятые для защиты и охраны государственной границы.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)