В Азербайджане 90% детей вакцинированы от многих инфекционных болезней

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 90 процентов детей вакцинированы от многих инфекционных болезней.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал главный педиатр минздрава Эркин Рагимов.

Он отметил, что дети в активной фазе тяжелой аллергии могут пропустить вакцинацию.

"Детям с сердечными заболеваниями важно вовремя получить необходимые вакцины. Это можно делать и в летние месяцы, в связи с этим противопоказаний нет", - сказал Рагимов.

Главный педиатр также затронул тему вакцин от коронавируса.

"Вакцины Sinovac и Pfizer рекомендуются людям с пониженным иммунитетом. Необходимо вакцинировать и детей с хроническими заболеваниями. Итоги проведенных исследований свидетельствуют о том, что дети в возрасте до одного года более подвержены тяжелым и хроническим болезням", - сказал Рагимов.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)