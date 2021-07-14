Жителей ряда районов Баку и городов Азербайджана предупредили о перебоях в водоснабжении

БАКУ /Trend/ - В связи с аварией на магистральном водопроводе Кура-Баку на некоторых территориях Гарадагского, Сабаильского и Бинагадинского районов Баку, а также в городах Ширван и Гаджигабул, в селах Гаджигабульского района, возникнут перебои в водоснабжении, сообщили в среду Trend в ООО "Азерсу".