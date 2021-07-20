Завтра в Баку будет до 39 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода, южный ветер, передает во вторник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

На Абшеронском полуострове температура воздуха ночью составит 24-27, днем - 35-40, в Баку ночью - 25-27, днем - 37-39 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы - 753 миллиметра ртутного столба, относительная влажность составит ночью 60-70, днем - 40-45 процентов.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 27-28 градусов, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 28-29 градусов.

Завтра в ряде северных и западных районов Азербайджана ожидаются кратковременные грозовые дожди, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 23-28, днем - 35-40, местами - 42-44, в горах ночью - 15-20, днем - 30-35 градусов тепла.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)