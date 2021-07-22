В Баку открылся парк имени генерала Полада Гашимова (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 22 июля в Хатаинском районе Баку состоялось открытие парка, названного в честь генерала, Национального героя Азербайджана Полада Гашимова, погибшего в ходе боев на товузском направлении, сообщает в четверг Trend.

В церемонии открытия приняли участие глава Исполнительной власти Хатаинского района Рафиг Гулуев, представители ИВ, интеллигенции, Самая Гашимова - мать генерал-майора Полада Гашимова и др.

В парке установлена стела в память о погибшем генерале и других восьми шехидах.

Кроме того, на его территории установлены аттракционы, созданы площадки для игры в шахматы, мини-футбол.

Ранее улица Нахимова в Хатаинском районе Баку была переименована в улицу генерала Полада Гашимова. На ней и находится новый парк.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)