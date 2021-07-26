Применяемые в Азербайджане вакцины от COVID-19 абсолютно безопасны - Шахмар Мовсумов

БАКУ /Trend/ - Применяемые в Азербайджане вакцины от коронавируса абсолютно безопасны.

Об этом сказал помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации главы государства Шахмар Мовсумов на брифинге Оперативного штаба при Кабмине, сообщает в понедельник Trend.

Он также отметил эффективность применяемых в Азербайджане вакцин от COVID-19.

"99 процентов скончавшихся в Азербайджане от коронавируса после начала вакцинации и до сегодняшнего дня - это граждане, которые не прошли вакцинацию", - сказал Мовсумов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)