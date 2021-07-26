В Азербайджане продолжают действовать правила карантина - Шахмар Мовсумов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продолжают действовать правила карантина. Призываю всех соблюдать их.

Об этом сказал помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации главы государства Шахмар Мовсумов на брифинге Оперативного штаба при Кабмине, сообщает в понедельник Trend.

Очень важно, чтобы эти правила соблюдали все, отметил помощник Президента.

"Карантинный режим был ослаблен, но правила остаются в силе. То есть остаются в силе требования о соблюдении социальной дистанции, правил гигиены, использовании масок в закрытых помещениях", - сказал Мовсумов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)