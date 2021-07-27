Завтра в Баку будет ветрено и дождливо

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются кратковременные дожди, сильный северо-западный ветер. Температура воздуха в Баку и на Абшероне ночью составит 20-22, днем - 24-26 градусов тепла, передает во вторник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Атмосферное давление повысится с 755 до 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит 70-80 процентов.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 24-25 градусов.

В регионах Азербайджана завтра ожидаются грозовые дожди, местами интенсивные, град, порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-24, днем - 29-34, в горах ночью - 11-16, днем - до 18 градусов тепла.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)