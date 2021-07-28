В настоящее время в Азербайджане проживают свыше 127 тыс. иностранцев
БАКУ /Trend/ - В настоящее время в Азербайджане на законных основаниях проживают 127 183 иностранца. Об этом говорится в отчете Государственной миграционной службы, сообщает в среду Trend.
Согласно информации, за первое полугодие 2021 года было легализовано проживание в стране 12 813 иностранцев. Из них 6840 - из России, 1704 - Грузии, 1954 - Турции, 336 - Великобритании, 318 - Украины, 1661 - из других стран.
Как отмечается, сократилось число электронных обращений по продлению временного пребывания в стране и предоставлению разрешений на работу/проживание. Так, за шесть месяцев текущего года с этой целью обратились 3237 человек, что на 2,5% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
(Перевод: Кямаля Сеидова)
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