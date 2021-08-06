Названо число автобусных маршрутов в Баку с системой безналичной оплаты проезда посредством BakıKart
Общество 6 августа 2021 16:09 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - На сегодня автобусы 72 маршрутов в Баку перешли на безналичную оплату проезда посредством BakıKart.
Об этом сообщили в пятницу в Бакинском транспортном агентстве в ответ на запрос Trend.
По его данным, продолжаются работы по внедрению этой системы в автобусах других 92 маршрутов.
Таким образом, порядка 43 процентов автобусов в Баку перешли на безналичную оплату проезда.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter:@cingizsafarli
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
СЭЗ Алят будет способствовать развитию экономики Азербайджана - глава правления (ФОТО/ВИДЕО) Экономика 16:15
Названо число автобусных маршрутов в Баку с системой безналичной оплаты проезда посредством BakıKart Общество 16:09
Китай будет основным бенефициаром узбекско-туркменского проекта по выходу на новые рынки через Южный Кавказ – американский эксперт Транспорт 16:05
В Агентстве по разминированию оценили состояние сотрудника, подорвавшегося на мине в Агдаме Общество 16:03
Следует подумать о снижении возрастной планки для вакцинации в Азербайджане – глава парламентского комитета Общество 15:47
В Азербайджане за сутки выявлены 1 242 случая заражения коронавирусом, выздоровели 345 человек Общество 15:38
На строительство автодороги в Гусарском районе выделено 5,6 млн манатов – Распоряжение Политика 15:36
В Азербайджане сборы по добровольному страхованию грузов за год сократились почти на четверть Финансы 14:59
Участие азербайджанских гимнастов в летних Олимпийских играх-2020 - большое и значимое событие - Рафиг Бейбутов Общество 14:49
Вручены дипломы четвертым выпускникам программы двойного диплома UNEC и университета Монпелье (ФОТО) Азербайджан 14:47
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии капитально реконструированной 110/35/6-киловольтной подстанции "Сураханы" (ФОТО) Политика 14:07
В Азербайджане с начала года более 68 тыс. граждан назначены соцвыплаты в электронном порядке Общество 13:13
Еще одна группа участников Отечественной войны Азербайджана обеспечена высокотехнологичными протезами (ФОТО) Общество 13:06
Обнародован срок планируемого завершения строительства азербайджанского участка Зангезурского коридора Политика 12:44
Азербайджанская гимнастка представила упражнение с булавами на соревнованиях Олимпиады в Токио Общество 12:22
Министр обороны Азербайджана встретился с личным составом, несущим боевое дежурство в Кельбаджарском районе (ФОТО/ВИДЕО) Политика 12:13
BP обнародовала операционные и капитальные затраты на нефтепровод БТД в I полугодии Энергетика 11:54
В Баку подписан протокол по итогам второго заседания Совместной комиссии Азербайджана и Ирака (ФОТО) Политика 11:30
Спикер иранского парламента подчеркнул необходимость повышения уровня экономического сотрудничества между Ираном и Сербией Политика 11:24
Туркменистан и Узбекистан рассматривают выход на новые рынки через транспортные коридоры Южного Кавказа Транспорт 11:18
В агентстве Азербайджана рассказали о состоянии своего сотрудника, пострадавшего при взрыве мины в Агдамском районе (ФОТО) Общество 11:06
Зохра Агамирова представила упражнение с лентой в рамках соревнований на Олимпиаде в Токио Общество 10:32
Азербайджан и Ирак обладают потенциалом для еще большего развития экономических отношений - министр (ФОТО) Политика 10:28
Технологические решения от GPS.AZ помогают экономить десятки тысяч манат государственным и частным предприятиям Общество 10:20
Министр обороны Азербайджана осмотрел строящийся учебный полигон в Кельбаджарском районе (ФОТО/ВИДЕО) Общество 10:08
Сотрудник Агентства Азербайджана по разминированию подорвался на мине в Агдамском районе Общество 09:38
Проекты в области ВИЭ могут и не иметь положительного экономического эффекта – Бренда Шаффер (ИНТЕРВЬЮ) Энергетика 08:00
Азербайджанская гимнастка представила упражнение с обручем в рамках соревнований на Олимпиаде в Токио Общество 07:45
Зохра Агамирова представила упражнение с мячом в рамках соревнований на Олимпиаде в Токио Общество 05:59
Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова вступает в борьбу на летних Олимпийских играх-2020 в Токио Общество 05:42