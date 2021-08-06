Названо число автобусных маршрутов в Баку с системой безналичной оплаты проезда посредством BakıKart

БАКУ /Trend/ - На сегодня автобусы 72 маршрутов в Баку перешли на безналичную оплату проезда посредством BakıKart.

Об этом сообщили в пятницу в Бакинском транспортном агентстве в ответ на запрос Trend.

По его данным, продолжаются работы по внедрению этой системы в автобусах других 92 маршрутов.

Таким образом, порядка 43 процентов автобусов в Баку перешли на безналичную оплату проезда.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter:@cingizsafarli

Войти Логин или e-mail Пароль Войти Регистрация Забыл пароль Войти с Facebook Войти с Facebook

Регистрация Имя * Фамилия * Логин или e-mail * Телефон Компания Индустрия Пароль * Подтверждение пароля * Регистрация Войти с Facebook Войти с Facebook