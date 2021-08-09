Зампред комитета по здравоохранению Милли Меджлиса рассказал, как повысить иммунитет для защиты от COVID-19

Общество 9 августа 2021 14:03 (UTC+04:00)
Зампред комитета по здравоохранению Милли Меджлиса рассказал, как повысить иммунитет для защиты от COVID-19

БАКУ /Trend/ - Рекомендую гражданам, прошедшим вакцинацию от коронавируса, по истечении шести месяцев получить третью дозу препарата, чтобы укрепить свою иммунную систему против возможной очередной волны COVID-19 этой осенью.

Об этом сказал в понедельник Trend заместитель председателя комитета по здравоохранению Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Рашад Махмудов.

По его словам, рост инфицирования коронавирусом этим летом как в Азербайджане, так и во всем мире заставляет нас быть более осторожными.

Он отметил, что, в частности, осенью нам могут угрожать новые штаммы коронавируса.

"Предотвратить потенциальную угрозу можно путем своевременной вакцинации. Даже если мы заразимся COVID-19 после вакцинации, то третья доза вакцины, введенная через шесть месяцев после второй, поможет значительно снизить масштабы заражения в будущем и минимизировать угрозу летального исхода.

Рекомендую людям, прошедшим вакцинацию, по истечении шести месяцев получить третью дозу препарата, чтобы укрепить свою иммунную систему против возможной очередной волны коронавируса этой осенью", - сказал Махмудов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: @ElchinMehdiyev

Зампред комитета по здравоохранению Милли Меджлиса рассказал, как повысить иммунитет для защиты от COVID-19 - Gallery Image
Зампред комитета по здравоохранению Милли Меджлиса рассказал, как повысить иммунитет для защиты от COVID-19 - Gallery Thumbnail
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