Вакцинация от коронавируса позволит учителям получать при распределении больше учебных часов - Управление образования Баку

БАКУ /Trend/ - Вакцинация от коронавируса позволит учителям получать при распределении больше учебных часов.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказала заведующая Управлением образования Баку Мехрибан Велиева.

По ее словам, все учителя, работники сферы образования хорошо понимают, что их активное участие в процессе вакцинации важно не только для восстановления в полной мере очного обучения, но и в целом для будущего нашего общества.

"Если учесть вероятность и оценить риски изменения санитарно-эпидемиологической ситуации, то, конечно, прохождение вакцинации можно охарактеризовать как возможность преподавать больше учебных часов.

В настоящее время обсуждается вопрос, будут ли требоваться у преподавательского состава учебных заведений COVID-паспорта, сертификаты о наличии иммунитета у переболевших коронавирусом или справки о противопоказаниях к вакцинации.

Мы должны принять активное участие в процессе вакцинации, чтобы вернуться к нормальной жизни. Не стоит забывать, что коронавирус не сильнее мер, которые мы примем. Самая важная мера, которую мы в силах принять - это вакцинация. Надеемся на рост числа получивших вакцину учителей в оставшиеся 20-25 дней до начала учебного года. Это послужит как нашему общему делу, так и защите здоровья", - сказала Велиева.

Она также прокомментировала распространившуюся, в частности, в социальных сетях информацию о том, что дети, родители которых не прошли вакцинацию, не будут допущены в школу.

"Министерство образования уже официально прояснило этот вопрос. Считаю, что к родителям не будет каких-либо требований. Но не стоит забывать, что родитель также является важной частью образовательной системы. Родители несут такую ​​же ответственность, как и учителя, за здоровье и образование своих детей. Поэтому призываю их присоединиться к общей инициативе и внести достойный вклад в восстановление традиционного образования.

Верим, что вакцинация сотрудников общеобразовательных заведений столицы ускорит переход на очную форму обучения", - сказала Велиева.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)